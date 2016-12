Goffin après avoir battu Murray: "Un N.1 en difficulté, ça met toujours l'ambiance"

David Goffin s’est dit « très content » de son jeu et de son « efficacité » face au numéro 1 mondial, le Britannique Andy Murray que le Liégeois a battu en demi-finales au tournoi exhibition du Mubadala World Tennis Championship vendredi à Abou Dhabi.

Le numéro 11 mondial s’est imposé 7-6 (7/4) et 6-4 après avoir été mené 2-4 dans le 2e set. « Je suis très content de la manière dont j’ai joué. J’ai surtout très bien servi », a confié David Goffin en conférence de presse d’après-match. « C’est un facteur clé quand on joue contre Andy Murray parce qu’il a l’habitude de toujours bien retourner et de mettre beaucoup de pression. C’est le point le plus positif ce soir. J’ai pu garder un bon niveau de service durant toute la rencontre. J’ai bien joué du fond de cour aussi, j’étais bien agressif, je suis monté au filet quand je le devais, je suis très content de mon jeu. En plus, j’ai été vraiment efficace sur les balles de break et au moment de conclure. Cela fait du bien. Le public était content. Je pense que cela met toujours de l’ambiance quand le numéro 1 ou 2 mondial est en difficulté. »

En finale, David Goffin, 26 ans, jouera contre l’Espagnol Rafaël Nadal, numéro 9 mondial, et qui effectue un retour réussi après avoir mis un terme prématurément en octobre à sa saison 2016 en raison d’une blessure au poignet.

Même s’il s’agit d’un tournoi exhibition, ce sera la première fois que le numéro 1 belge affrontera Nadal, 30 ans.