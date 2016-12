Enfants laissés sur un balcon à Saint-Josse: Charles F., le beau-père, est le fils d'une élue locale

Le beau-père (Charles De Fotso) et la mère du garçon de 6 ans maltraité et laissé sur un balcon, dans le froid et pendant des heures au 22 rue de l’Alliance à Saint-Josse, ont comparu ce vendredi devant la chambre du conseil de Bruxelles. Leur détention préventive a été prolongée d’un mois. Le couple est inculpé de torture sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité. Ils risquent de 20 à 30 ans de prison. L’enfant se trouverait toujours dans un état critique d’après l’avocate du beau-père. Sa sœur jumelle a aussi nécessité des soins.

Charles De Fotso, 21 ans, n’est autre que le fils d’une personne bien connue à Saint-Josse : Dorah Ilunga. Cette dernière a été échevine socialiste de 2004 à 2006. Elle est aujourd’hui toujours conseillère communale. Le père de Charles De Fotso est quant à lui Nicolas De Fotso, divorcé de Dorah Ilunga et membre du cdH à Molenbeek. La famille est encore sous le choc de la nouvelle. « Charles doit être devenu fou », a-t-on expliqué à nos confrères du Nieuwsblad. « Depuis qu’il est membre d’une secte évangéliste, il fait des choses étranges. Mais nous ne savions pas que l’enfant était maltraité. »

