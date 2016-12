Notre rétrospective 2016: les remous de la vie politique

Il s’est passé mille et une petites choses dans le monde politique en province de Luxembourg. Des nouveaux visages, des coups de gueule, des passages de flambeau… Mais ce qui reste en mémoire à l’heure de dresser ce bilan de fin d’année, c’est aussi (surtout) le décès de Joseph Michel. L’ancien maire de Virton, qui fut ministre de l’intérieur et de l’éducation, était le père de la fusion des communes. Cet avocat, homme passionnant et passionné, nous a quittés le 3 juin 2016 à l’âge de 90 ans.

Ses funérailles furent célébrées quelques jours plus tard en l’église Saint-Laurent de Virton, le 8 juin. Une église qui était noire de monde. Nombreux sont ceux et celles qui ont voulu rendre un dernier hommage à Joseph Michel, dont notamment de nombreux avocats, mais aussi des politiciens comme René Collin, Benoît Lutgen, le Gouverneur Olivier Schmitz, Richard Fourneaux, Oliver Deleuze, le maire de Virton François Culot, etc. « Il incarnait à la fois le territoire de la province de Luxembourg, de la Gaume en particulier, territoire dans lequel il était bien ancré ; mais il était aussi doté d’une vision plus globale du monde, de la Belgique et de l’Europe. Une vision humaniste et universelle. Un exemple dont on ne peut que s’inspirer », dira par exemple de lui le président du cdH Benoît Lutgen au sortir de l’église.

