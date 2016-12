Razzia sur les sacs-poubelles à Arlon: plus de 1000 sacs vendus en quelques heures

Rédaction en ligne

Notre article sur l’augmentation du prix des sacs-poubelles à Arlon, paru dans nos colonnes et sur notre site internet ce vendredi, a été lu et partagé sur les réseaux sociaux des centaines de fois. Nous rappelions aux Arlonais que dès ce lundi, le prix des rouleaux de sacs-poubelles à Arlon passait de 3 à 5 euros pour un rouleau de dix sacs gris de 60 litres. Et de 3 à 4 euros pour les sacs biodégradables.