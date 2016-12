L'humoriste hannutoise Véronique Gallo débarque à la télé

Depuis qu’elle cartonne sur YouTube, l’humoriste et écrivain hannutoise Véronique Gallo a le vent en poupe. En 2017, ses capsules humoristiques « Vie de Mère » où elle confie, online, à un psy, tous ses soucis de maman au quotidien débarquent au théâtre et sur M6.

Quels sont les moments importants que vous retenez de l’année 2016?

En premier lieu, la tournée formidable de « Chacun sa place ». Pour cette pièce de théâtre que nous jouons à trois (avec Jean-François Breuer et Catherine Decrolier, ndlr), nous avons eu la chance de décrocher la plus grosse tournée ASSPROPRO (association des programmateurs professionnels, ndlr). La tournée reprend en 2017, à partir du 12 janvier, où nous allons tourner pendant 6 semaines en Wallonie. Ce que je retiens aussi, c’est ma rencontre avec Kev Adams (c’était lors d’un festival d’humour à Marseille où elle concourrait avec ses capsules « Vie de Mère » diffusées sur YouTube) et la concrétisation de projets avec lui sur Paris et le reste de la France.

Justement, parlez-nous de vos projets avec Kev Adams en 2017?

Avec sa société de production, nous avons adapté « Vie mère » pour le théâtre. C’est un spectacle d’une heure et demie que j’ai entièrement réécrit pour la scène. Avant la tournée en France qui passe notamment par le Festival d’Avignon en juillet, il est programmé les 28 et 29 mars au centre culturel de Huy.

Et puis, cerise sur le gâteau, il y a l’adaptation de « Vie de mère »à la télévision?

Oui, elles débarquent en avril sur M6, plus précisément sur Teva (la chaîne plus à vocation féminine de M6, ndlr). Il s’agira d’une diffusion quotidienne de 3, 30 minutes, juste avant le journal télévisé. Le contrat prévoit 60 capsules. Elles sont déjà écrites et enregistrées.

