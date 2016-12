Province de Luxembourg: les événements qui nous attendent en 2017

Janvier

Le mois de janvier sera judiciaire ou ne sera pas ! Plusieurs procès d’importance se dérouleront ou se poursuivront en Luxembourg (lire ci-dessous). Aussi, pour se changer les idées, on ira chanter avec le sympathique Kendji Girac au Wex (le 14). Ou avec les Luxembourgeois qui participeront à The Voice : Emma Leger (Ebly), Tamara Legrand (Athus), Oiranne Simon et Pierre de Neuville (Aye).

Février

L’événement incontournable de février, c’est bien sûr les Legend Boucles, les 18 et 19 à Bastogne. Une course de rallye que l’on ne présente plus, au succès considérable. Les pilotes vedettes seront au rendez-vous le vendredi 17 à 18h sous le chapiteau principal Place Mc Auliffe à Bastogne pour une séance de dédicaces. Et pour sortir tout doucement de l’hiver, on inaugurera la saison des carnavals. Les deux premiers auront lieu à Marche (Grosse Biesse) et à Bastogne (Pat’Carnaval) le week-end du 25 et 26. Côté musique, ne ratez pas l’excellent Benjamin Biolay à la Rockhal (Esch) le 7.

