Cyclisme: Jonas Wauthier et Florian Adam, deux Libramontois sur la piste de Gand

Les Luxembourgeois se faisaient rares sur la plaine centrale du vélodrome de Gand. Lors des Championnats de Belgique sur piste, seuls Jonas Wauthier (16) et Florian Adam (17) ont osé tenter leur chance. Rencontre.

Sur les rouleaux, ils se confrontent. Face à face, en tête à tête, des heures durant, ils tournent les jambes et écrasent les pédales pour garder leur organisme chaud et prêt à se mesurer aux meilleurs pistards du pays. « J’adore vraiment l’ambiance », sourit Jonas Wauthier, confortablement affalé sur deux chaises, écouteurs aux oreilles en attendant son tour pour monter en piste. « Entre les courses, on reste à l’intérieur avec les autres, c’est sympa ! Le temps n’est pas trop long. »

