L'ancien dirigeant du Standard Luciano D'Onofrio se confie: "Je ne mets plus les pieds à Sclessin, c'est mieux ainsi"

Luciano D’Onofrio, ancien vice-président du Standard et désormais agent de joueurs, continue de se rendre dans les stades et de faire la pluie et le beau temps dans de nombreux transferts. L’ex-dirigeant liégeois ne souhaite toutefois pas revenir de sitôt dans le monde du football belge, comme il l’explique à nos confrères de la DH : « Il faudrait voir si toutes les conditions sont réunies pour me lancer dans un nouveau challenge. Je n’y suis pas opposé. Pas forcément en Belgique... ».

Il explique d’ailleurs ne pas forcément suivre assidûment le football belge : « e foot belge, je ne le suis pas de très près même si je m’y intéresse. J’avoue ne pas aller souvent au stade sauf quand j’y suis invité. Comme à l’occasion de la venue de Braga à Gand en décembre. Au Standard ? Non, je n’ai plus mis les pieds à Sclessin depuis que le club a été racheté par Roland Duchâtelet. C’est mieux ainsi ».

« Wilmots a fait un travail remarquable »

Luciano D’Onofrio est toutefois attentif aux Diables rouges et aux résultats de l’équipe nationale. Il se veut notamment dithyrambique à propos de Marc Wilmots, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale : « Durant quatre ans, il a effectué, j’ose le dire, un travail remarquable. Je pense que c’est un bon entraîneur. Il a des idées, il sait ce qu’il veut et il est très exigeant en premier avec lui-même. Aujourd’hui, je comprends qu’à ce stade de sa carrière, il privilégie un club plutôt qu’une sélection nationale ». L’agent se veut optimiste pour les Diables : « Martinez est un vrai passionné de foot, cela se sent mais il peut aussi d’emblée se mettre au-dessus de la mêlée. La Belgique championne du monde ? C’est possible mais, au-delà des qualités, il faut, je le répète, un peu de chance lors d’un tournoi. Il va devoir impérativement trouver un équilibre en défense. »

L’homme évoque enfin la mort de son frère Dominique D’Onofrio, décédé le 12 février dernier, en Argentine : « C’est dur à vivre. Quelque chose s’est cassé. Nous étions très proches. J’ai remarqué à cette occasion comme il était apprécié. »