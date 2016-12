Un T2 et des absents pour la première de Remy Ory à Ciney

Face à lui, douze joueurs: trois titulaires (Samouti, Fiasse et Smal) et les jeunes du noyau ainsi que des U19. « C’est normal, les frères Jadot sont en vacances, tout comme Monmart. Dion travaillait mais sera présent à la séance de ce vendredi », explique Remy Ory.

Plusieurs joueurs étaient là aussi, dans le vestiaire, pour discuter avec Luc Dandoy étant donné qu’ils étaient absents mercredi. On pense à Bernier, Afflisio ou Lambert, etc... Ils ont écouté le président et ses propositions et contre-propositions mais ne se sont pas entraînés par la suite. Ils vont désormais réfléchir avant de trancher.

Tous les détails et les dernières infos exclusives dans votre journal de ce vendredi