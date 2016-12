Hannut: «En caleçon, au milieu de la nuit, sur la patinoire!»

Pour maximiser son profit, l’association Handi-actif, gestionnaire de la patinoire de Hannut, a choisi de faire appel à des bénévoles 4 soirs par semaine pour éviter au maximum les incivilités nocturnes. Ainsi la patinoire et le village de Noël sont gardés 24/24h et 7j/7. Le bonus récolté permettra ainsi à l’asbl de venir davantage en aide aux personnes porteuses de handicap.

S’amuser en faisant une bonne action, c’est possible ! C’est en tout cas ce que pensent les bénévoles présents à la patinoire de Hannut gérée par l’asbl Handi-actif. « C’est le but du bénévolat. Le gardiennage extérieur coûte entre 35 et 40 euros de l’heure. C’est très cher pour une association. Ça revient à 500-600 euros pour une soirée. Donner de notre temps à la patinoire, ça permet à l’asbl de faire des économies et d’avoir plus d’argent à redistribuer pour véritablement aider ces personnes handicapées », explique Benjamin Marion, bénévole depuis 4 ans à la patinoire.

Les incivilités sont fréquentes sur la glace, particulièrement à la tombée de la nuit.

