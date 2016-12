Huy: à 22 ans, Gautier Bouchat rêve de s'acheter une cornemuse (vidéo)

Gautier Bouchat, un Hutois de 22 ans, entretient une passion pour la musique baroque et traditionnelle. Il possède déjà une cornemuse centre-france, mais il rêve de pouvoir se procurer une musette de cour. Cette cornemuse française issue du 16e siècle lui permettra d’intégrer l’académie d’Éghezée pour y suivre des cours de musette. Pour ce faire, il a lancé une cagnotte sur la plateforme de financement participatif Leetchi.com. Il a besoin de 6000 euros.

Alors que certains rêvent de pouvoir s’acheter leur première voiture, à 22 ans, Gautier Bouchat, lui, n’a d’yeux que pour une chose : la musette de cour (cornemuse française). Et pour cause, il entretient une passion étonnante pour la musique baroque et traditionnelle depuis l’âge de 6 ans. « Un jour, j’ai assisté au festival des musiques traditionnelles à Marsinne pour y voir ma prof de musique jouer. J’étais alors âgé de 6 ans. Cela a été le déclique », explique ce jeune Hutois.

