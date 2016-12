Huy: «J'étais sur scène devant plus de 7.000 personnes!» (vidéo)

Tout d’abord, ma rencontre avec Alice on the Roof ! Tout a débuté avec le clip non officiel de sa chanson Monopoly Loser, signé Romain Leroux. On me voit avec des cheveux roses, comme Alice. Elle m’a contactée suite à cela et je me suis retrouvée à faire quatre concerts avec elle. On me voit monter sur scène en premier, en tant que mini Alice. Je chante la chanson du clip en lip-dub, c’est-à-dire que l’on entend la voix d’Alice et non la mienne. Deux autres jeunes filles arrivent ensuite sur scène. Ces concerts étaient trop bien !