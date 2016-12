Foot (D1B): Mathieu Cornet (ex-Huy) sur la route du titre avec Roulers

Mathieu, Roulers en tête de la D1B, c’était attendu ?

L’objectif initial était de terminer dans les 4 premiers pour participer aux playoffs. Les résultats n’étaient pas bons à mon arrivée et je me suis dit que la mission serait compliquée. Puis, le coach a mis un système en place et on vient de signer une série de 16 matches sans défaite.

Avec 5 points d’avance sur le Lierse et 14 sur l’Antwerp, c’est bien parti.

J’espère. On n’a pas autant de qualités qu’eux mais on est plus solidaire. Tout le monde se bat pour tout le monde.

Que peut-on vous souhaiter pour 2017 ? Un retour en D1 ?

Inscrire le plus de buts possible, mais je ne veux pas fixer d’objectif chiffré, et être champion avec Roulers. J’aimerais remonter et avoir du temps de jeu en D1.

