Braquage d'une pharmacie à Jumet

Un vol à main armée a été commis dans une pharmacie de Jumet (Charleroi), mercredi matin. L’auteur a menacé la pharmacienne à l’aide d’une arme à feu et s’est servi dans la caisse. On ne déplore pas de blessé.

Un individu a profité de l’absence de clients dans la pharmacie de la rue Puissant à Jumet pour s’y introduire calmement, mercredi vers 10h50, indique le parquet de Charleroi.

Il s’est dirigé vers le comptoir et a exhibé une arme de poing, ainsi qu’un sac en plastique. L’auteur a braqué la pharmacienne et lui a demandé d’ouvrir la caisse. Cette dernière s’est exécutée et l’auteur a fait le tour du comptoir pour s’emparer de l’argent. Il s’est ensuite tourné vers une seconde caisse et a réitéré ses ordres envers l’assistante. Cette dernière a toutefois refusé de donner l’argent mais le malfrat s’est servi seul dans le tiroir-caisse. Il a encore exigé les clés d’un éventuel coffre dont l’officine était dépourvue avant de prendre la fuite dans une direction inconnue.

Avertie des faits, la police locale de Charleroi s’est rendue sur place. Une enquête a été ouverte.