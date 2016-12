Trois hommes braquent une station-service à Pont-à-Celles

Circulant à bord d’une VW Golf, l’un des auteurs a déposé ses deux complices devant le commerce avant de faire demi-tour pour préparer sa fuite. Munis d’armes de poing, ces derniers ont fait irruption dans la station-service.

Le premier a foncé vers le comptoir et l’a enjambé tout en menaçant l’un des employé qui comptait sa caisse. La vitre de sécurité étant restée ouverte, le truand s’y est faufilé et a rempli un sac avec le butin. Le deuxième individu s’est chargé de tenir en respect le second employé. Les deux victimes ont ensuite été amenées dans la réserve et forcées à remettre de l’argent et des cartouches de cigarettes. En quittant les lieux, les malfrats se sont encore emparé d’une bouteille d’alcool.

Ils ont pris la fuite en direction de Gouy-lez-Piéton (Courcelles) où la voiture a été retrouvée, un extincteur vidé dans l’habitacle.

Une enquête a été ouverte par la police locale des Trieux.