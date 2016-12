Rétrospective sportive 2016: l'année de Thomas Meunier, le Diable rouge du PSG

Thomas Meunier a connu une année 2016 formidable. Flash-back. En mai dernier, pour sa 5e saison au FC Bruges, il a enfin fêté un titre de champion de Belgique. Le tout premier de sa jeune carrière. Arrivé chez les « Blauw en Zwart » en 2011, le joueur est passé au fil du temps d’attaquant à arrière latéral. Un changement de position déterminant pour lui. À Bruges, il était un titulaire indiscutable au poste de back droit. Défensivement impeccable, quoi que certains puissent en dire, il apportait en plus un apport offensif conséquent. De nombreux buts importants sont arrivés de son flanc droit. Et de temps à autre, il inscrivait son petit goal. Il a donc été plus que jamais déterminant dans le sacre brugeois. Un club qu’il allait quitter quelques semaines plus tard.

