Trophée AP Assurances: violente chute de van der Poel (vidéo + photo)

Wout van Aert a remporté sa douzième victoire de la saison en terminant premier de la 6e manche du Trophée AP Assurances de cyclo-cross. Le Champion du Monde a devancé Tom Meeusen et Kevin Pauwels et garde ainsi sa première place au classement général.

Le championnat a cependant été marqué par la lourde chute de Mathieu van der Poel dans l’avant-dernier tour, qui a directement été emmené aux urgences.

Let's hope this is all precautionary for @mathieuvdpoel . Scary moments, here. pic.twitter.com/NFyhwSX9hC

Le cycliste est cependant déjà sorti de l’hôpital et devra très certainement rester au repos quelque temps. Il a cependant déjà posté un message sur Twitter en disant « Je vais bien. Violent crash causé par ma faute maus j’ai eu de la chance. Merci pour vos messages !»

I'm ok, nasty crash which was my own fault but I got lucky after all. Thanks for all the messages!