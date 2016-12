Virton: deux absents de la majorité lors du conseil communal pour voter le budget 2017!

Rédaction en ligne

Ce mercredi soir, la majorité virtonaise a présenté son budget 2017 au conseil communal. Un budget, approuvé en séance, présentant 8,16 millions d’investissement à l’extraordinaire. Autour de la table, deux élus de la majorité manquaient à l’appel. Michel Thiry, l’ancien maire et chef de file cdH, et Denis Lacave, conseiller dans la majorité, étaient absents et surtout non-excusés. Deux chaises vides qui ont eu le don d’irriter François Culot, le maire virtonais.