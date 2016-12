Liège: l'action de l'association Live In Color, «Parrainez un réfugié», est un véritable succès

Live In Color, une association qui vient en aide aux enfants ainsi qu’aux migrants présents sur notre territoire, ne cesse de prendre de l’ampleur. Un an et demi après sa création, l’ASBL liégeoise continue de se développer tout en restant fidèle à ses principes de base. Et c’est entourée par tous ces bénévoles et toutes les personnes qu’elle aide que sa fondatrice nous en apprend davantage sur ce magnifique projet humanitaire.

Ce mardi soir, Live In Color a souhaité organiser une soirée en l’honneur des réfugiés et de leurs parrains et marraines respectifs. Une belle occasion de remercier, autour d’un verre, l’ensemble des nombreux bénévoles présents au Pôle Image de Liège tout en n’oubliant pas de souligner le travail important qu’ils fournissent un peu plus chaque jour.

Voilà près d’un an et demi que Live In Color apporte son aide à de nombreux réfugiés. Afin de les intégrer au mieux dans notre pays, l’association a créé un système de parrainage au mois d’avril dernier pour ces demandeurs d’asile. En d’autres termes, elle se charge de leur trouver des parrains et/ou des marraines.

