Ils se battent pour sauver leur petit Jules

Le 14 juillet dernier, Aurélie Haubruge et Thomas Hermant, deux Gembloutois, ont donné naissance à leur premier enfant, Jules. Le bonheur était complet. Mais un mois plus tard, la santé du bébé s’est dégradée. « Au début, tout allait très bien. On nous a dit qu’on avait un petit bébé parfait. À ses deux mois, une pédiatre de l’ONE a remarqué qu’il ne criait pas assez fort et qu’il était un peu hypotonique. Mais ce symptôme peut être le signe de plein de choses », explique Thomas.

Les parents sont allés voir plusieurs médecins et finalement, le terrible diagnostic est tombé. Jules souffre d’amyotrophie spinale de type 1. « Il souffre d’atrophie au niveau de la cage thoracique. Elle n’affecte pas tout ce qui est cognitif. En grandissant, elle risque de s’accentuer, donc les poumons seront écrasés. Il respire de moins en moins bien. Jules ne peut pas bouger ses membres inférieurs, ni retenir sa tête. Il bouge un peu les mains, jusqu’aux coudes. Il a du mal à déglutir, et boire au sein le fatigue énormément. 99 % des bébés qui souffrent de cette maladie ont une sonde car ils ne parviennent pas à déglutir »

Lorsque le médecin leur a annoncé que leur fils n’atteindrait peut-être jamais ses 2 ans, Thomas et Aurélie ont eu beaucoup de mal à l’accepter. « C’était très dur de le voir heureux et souriant, sachant qu’il ne lui restait peut-être plus longtemps à vivre. »

Mais ils ont rapidement repris du poil de la bête et ont entamé de nombreuses recherches. Ils ne se sont pas contentés du diagnostic et ont rencontré un spécialiste à Paris. « On aurait pu laisser tomber et refuser le traitement. Certains parents ne se sentent pas capables de devoir accompagner leur enfant toute leur vie. Mais nous, on ne se sentait pas capables de vivre sans lui », assure Aurélie. « On veut se battre pour qu’il ait la meilleure qualité de vie possible. Quand on craque, on essaie de ne pas lui montrer », ajoute Thomas.

Leurs recherches leur ont permis de découvrir qu’il existait un traitement, sous forme d’injections. « Les cellules nerveuses se dégénèrent et meurent. Une fois qu’elles sont mortes, elles ne peuvent plus revivre. C’est pourquoi il est important d’agir le plus vite possible. Grâce à ce médicament, il pourrait récupérer ses facultés motrices . Il a déjà reçu une injection. »

Selon les parents, de nombreux médecins ne savent pas qu’un médicament existe pour soigner cette maladie génétique.

« Si Jules était né il y a un an ou deux, il ne serait plus là. Les gens ne parlaient pas de cette maladie. Si un enfant en souffrait, on ne pouvait rien faire, c’était la fatalité. Il n’y avait pas de traitement donc, c’était le regarder partir lentement sans pouvoir rien faire », explique Thomas.

Les résultats de tests sont encourageants.

« Sur les 20 bébés qui ont testé le médicament, 2 parviennent à marcher, et 8 parviennent à s’asseoir sans aide. Les injections doivent être réalisées tous les 4 mois. En général, les médecins disent qu’on peut voir des résultats après 1 mois ou 2. Il faudra qu’il suive ce traitement à vie. »

Mais pour l’instant, le médicament n’est disponible qu’en France. Le traitement était très coûteux, les parents ont décidé de créer une ASBL : « Petit Jules Deviendra Grand. » (lire par ailleurs).

C.P.