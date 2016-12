D3 amateurs: Lionel Gondry réagit après son éviction du FCJLA

Lionel Gondry s’est vu signifier mardi soir la fin de son aventure au FCJLA. Une aventure qui n’aura finalement duré que six mois. « Cela fait partie du métier d’entraîneur », entame l’Arlonais. « Je me doutais que cette décision allait arriver tôt au tard, surtout après notre défaite 1-2 contre Warnant le 17 décembre, une équipe pas plus forte que la nôtre mais qui joue avec son cœur. Le bilan chiffré de 6 sur 42 est là. Et un club ne peut pas se permettre de remplacer toute une équipe. »

