250.000 $ pour Goffin: c'est la prime de participation promise à l'exhibition d'Abou Dhabi, qu'il disputera pour la première fois de sa carrière

Invité à disputer la prestigieuse exhibition d’Abou Dhabi pour la première fois de sa carrière, David Goffin est assuré de toucher 250.000 dollars. Plus que jamais, son incroyable ascension s’avère payante…

Ce jeudi (14h, heure belge), David Goffin disputera son premier match de la saison 2017, deux jours avant le passage à l’an neuf. Une rencontre face à Jo-Wilfried Tsonga, sous le soleil d’Abou Dhabi, qui aura surtout pour but de vérifier si le travail effectué au cours des dernières semaines à Nice, Monaco et Dubaï, porte déjà ses fruits.

Pour la première fois de sa carrière, il fait donc escale à Abou Dhabi avant d’entamer, officiellement, sa saison, la semaine prochaine à Doha. Invité par les organisateurs du Mubadala World Tennis Championship, considéré comme l’ouverture de la saison même s’il ne figure pas au calendrier ATP et n’offre aucun point, le Liégeois démontre, une nouvelle fois, qu’il est entré dans la cour des grands, retrouvant dans les Emirats le numéro 1 mondial Andy Murray, le tenant du titre Rafael Nadal ou son premier adversaire Jo-Wilfried Tsonga.

Et ça rapporte ! Si les joueurs du subtop comme Stan Wawrinka dans le passé ou Milos Raonic cette année, touchent entre 500 et 750.000 dollars, le Liégeois devrait gagner, pour sa première participation, 250.000 dollars, soit… autant que pour chacune de ses deux demi-finales en Masters 1000, au printemps dernier à Indian Wells et Miami, seul son quart à Roland-Garros lui ayant rapporté davantage (307.000 dollars) ! Aux États-Unis, il avait dû aligner quatre succès pour mériter un tel chèque ; à Abou Dhabi, il lui suffira d’apparaître sur le court… C’est, là, une des récompenses de sa formidable ascension...

> L’intégralité de cet article est à retrouver dans nos éditions de ce jeudi 29 décembre ou sur notre nouvelle plateforme digitale.