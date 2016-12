Foot: Mayanga est écarté à Banneux et demande pour s'entraîner à Onhaye

« Suite à la décision du comité de Banneux, il ne fait plus partie du groupe de P1 » raconte Michaël Leruth, qui semblait toutefois ne pas vouloir complètement fermer la porte à son attaquant. Transféré d’Onhaye à Solières puis à Banneux au cours du même été, celui-ci se trouve dans une impasse en Belgique et son coach a tenté de l’orienter vers le Grand-Duché. « De mon côté, je n’ai aucun contact », confie Michaël Mayanga, « à l’exception d’un coup de fil passé à mon ancien équipier d’Onhaye, Quentin Mathieu, pour demander s’il serait possible d’entretenir ma condition physique avec eux. À moins que Banneux ne revoie ma situation… »

