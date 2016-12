Malgré un budget serré, les prisons offrent des extras pour les repas de fin d'année: autruche, biche et saumon au menu des détenus

Les 11.000 détenus du pays ne sont pas condamnés au pain sec et à l’eau, et surtout pas en cette période de Noël. Toutes les prisons font des efforts pour fournir un repas de fête, digne de ce nom, à leurs pensionnaires, quel que soit leur passé. Les chefs marmitons doivent ruser : comment faire luxueux à prix modique ?

Durant les 365 jours de l’année, les repas sont préparés au sein même de la prison et les menus relèvent de la popote interne à chaque établissement. Il y a juste deux règles à respecter : il faut distribuer trois repas par jour et le budget pour chaque détenu ne peut pas dépasser 3,62 euros par jour (pour les trois repas donc). À ce tarif-là, on pourrait croire que Noël se résumera à un boudin blanc compote. Eh bien non ! Les chefs coqs parviennent à négocier des prix intéressants avec leurs fournisseurs et à offrir du civet de biche, de la bisque de homard, de la mousse de canard et même de l’autruche à leurs clients.

> Découvrez les menus des prisonniers dans notre édition digitale.