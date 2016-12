Affaire Henneaux: «Ils ont prémédité le meurtre d'Hugues»

Trois ans. Trois longues années que la famille Henneaux attend que s’ouvre enfin le procès des meurtriers présumés d’Hugues. Le dernier de la fratrie avait été assassiné en 2013 et son corps abandonné dans le coffre d’une voiture à Neufchâteau. Éric et Danielle Henneaux ainsi que le reste de la famille se battent depuis lors pour faire entendre la voix de leur frère assassiné. Mais à quelques jours du procès, l’un des deux co-auteurs Jean-Philippe Blanc, s’est suicidé. Empêchant de facto toute confrontation lors de l’audience du 9 janvier. « Ça ne va pas nous faciliter la vie. Ça change complètement la donne pour le procès. Notre avocat aurait pu rapidement démonter tous leurs mensonges s’il y avait eu confrontation. Ce sera encore possible, mais plus de la même manière », concède Éric Henneaux.

