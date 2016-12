Bastogne: Thomas Meunier, cogestionnaire du futur terrain synthétique de la commune

Ce mardi en début d’après-midi, Thomas Meunier était présent dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Bastogne accompagné du bourgmestre Benoît Lutgen et de son ami Dominique Gardeur. Les trois hommes sont venus annoncer une excellente nouvelle pour les jeunes footballeurs de Bastogne. Prochainement, un nouveau terrain synthétique verra le jour sur le site de Renval, à l’entrée de la ville. « Ce terrain sera financé par la commune de Bastogne et la Région wallonne », explique Benoît Lutgen, le bourgmestre. « Il servira aux équipes de jeunes des quatre clubs de la commune de Bastogne. La gestion de cette infrastructure sera confiée à Thomas Meunier et Dominique Gardeur. Nos clubs étaient demandeurs pour un terrain synthétique et nous avons voulu aller plus loin et confier la gestion à deux hommes très compétents dans le domaine. »

