Wanze: Charles Gantois en a «bavé avec Philippe Etchebest» (vidéo)

J’ai débarqué à Wanze le 12 février. Juste avant de rejoindre la Gastronomie du Mayeur, j’ai pris un mois et demi de vacances après les enregistrements de l’émission culinaire Top Chef. J’ai quitté le sud de la France pour retrouver Kevin Roquet, le candidat wanzois de cette saison de Top Chef. Je suis arrivé dans l’inconnu, car je n’étais jamais venu en Belgique. J’ai pris mes marques au restaurant, grâce au patron Jean-Luc Lambotte, et j’ai découvert de nouvelles méthodes de travail.

J’ai participé à « Objectif Top Chef » à la fin de mon cursus scolaire, puis je me suis lancé dans le concours, sans prétention. Je garde d’excellents souvenirs de cette aventure. L’émission « Top Chef » a commencé quand j’avais 14 ans et, en participant à la septième saison, j’ai réalisé un rêve. J’ai rencontré des chefs d’exception et plusieurs candidats sont devenus des amis.