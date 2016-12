Des déchets et des rats envahissent la rue de Feignat à Gilly (vidéo)

Un magnifique tas de déchets s’étendant sur plusieurs mètres. C’est la vue offerte aux habitants de la rue de Feignat à Gilly. Il y a là un terrain privé complètement à l’abandon, qui sert dorénavant de décharge à ciel ouvert. Et s’il n’y avait que les immondices… Mais non, il y a aussi les rats !

Les incivilités sont décidément la plaie de Charleroi. Quand les gens apprendront-ils à être propres et civilisés ? C’est la question que l’on se pose en voyant cet énorme tas informe de déchets en tout genre qui pollue la rue de Feignat à Gilly. Laissés à l’abandon sur un terrain vague, les détritus attirent en plus… les rats !

En pleine journée, depuis la voie publique, on peut les voir grouiller.

« Un tel spectacle est inacceptable dans notre bonne ville », interpellait le conseiller communal Xavier Desgain (Ecolo), lors du dernier conseil communal de Charleroi. « Il me revient qu’un habitant de Gilly s’est adressé à plusieurs reprises au service propreté et a envoyé des requêtes sur charleroi.be pour signaler et faire nettoyer ce dépôt clandestin. À ce propos, Monsieur l’échevin peut-il me faire connaître les mesures qui ont été prises et les actions qui ont été menées suite aux plaintes et requêtes reçues par ses services ? », ajoutait-il à l’égard de Cyprien Devilers (MR), échevin de la Propreté.