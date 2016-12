Charleroi en playoffs 1 au contraire du Standard: voici ce que serait le classement de la D1A selon la moyenne actuelle de chaque club

Il ne reste désormais que neuf matches avant les playoffs et la lutte s’annonce acharnée, surtout en milieu de classement. Six places pour le titre, c’est peu, et pourtant, neuf formations se tiennent en quinze points et vont offrir un beau spectacle durant les deux prochains mois pour atteindre ces Playoffs 1.

Qui donc a le plus de chances d’obtenir une place parmi ces six premiers ? Selon le classement virtuel de notre partenaire iDalgo, six équipes se détachent clairement. Ce classement virtuel est en fait calculé à partir de la moyenne de points obtenue lors des dix derniers matches.

Ainsi, si le FC Bruges poursuit sur sa moyenne des dix dernières rencontres de championnat, le club brugeois terminerait la phase classique du championnat en tête avec 65 points, soit 6 points d’avance sur Anderlecht et 9 sur Zulte Waregem, qui complèterait le podium. Malines et Ostende suivraient ensuite au classement avec 53 points chacun.

Et pour la sixième place ? Le Sporting Charleroi parviendrait malgré tout à s’offrir une place parmi le Top 6 avec un total de 49 points soit… 3 de plus que le Standard, septième. À noter que ce classement virtuel ne tient pas compte de l’annulation des points dans le match opposant le Standard et Charleroi, du 4 décembre dernier.

Dans le bas du classement, Eupen serait sauvé grâce à ses 29 points, suffisants pour accrocher la 13e place, alors que Mouscron subirait une relégation parmi les clubs de Division 1B avec seulement 14 points.