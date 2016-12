Rétrospective: six meurtres odieux en 2016 en province de Luxembourg

Assassiné pour quelques euros, Nasreddine Mahdbi avait 21 ans lorsque son corps a été retrouvé lardé de coups de couteau et calciné dans un champ à la sortie de Gérouville (Meix-devant-Virton), le 5 août dernier. Un premier suspect est interpellé et incarcéré rapidement après la découverte du corps : Jérôme Kone un Arlonais de 19 ans. Un second suivra quelques jours plus tard. Il s’agit de Carlo Christophe, un ressortissant luxembourgeois d’une vingtaine d’années.

Tous les détails de cette affaire et des autres meurtres qui ont marqué 2016 sont à lire dans la Meuse Luxembourg de ce jeudi ou dans nos éditions numériques :