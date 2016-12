L'arrivée de la neige se confirme pour débuter 2017: "Un front froid assez actif va traverser notre pays"

La prévision se confirme: il y aura plus que probablement de la neige en Belgique pour entamer l’année 2017. Quelques centimètres, certes, mais la plupart des régions sont concernées. par cette petite offensive hivernale.

Le site Info Météo, toujours très prudent, annonce qu’un front froid va traverser notre pays du nord au sud dans la nuit de dimanche à lundi. On verra la neige tomber sur le centre du pays. La neige devrait s’accrocher sur le Hainaut, ainsi qu’en Hesbaye et sur une partie de la Campine. Il devrait y avoir un ou deux centimètres de neige.

Sur l’Ardenne, elle devrait atteindre 5 à 6 centimètres.

Les températures varieront entre moins un et 6 degrés. La neige ne tiendra qu’au-dessus de 400 à 500 mètres. D’ici ce passage neigeux, le temps sera encore le plus souvent brumeux avec des maxima entre 1 et 5 degrés. Pendant la nuit, le gel devrait être généralisé.