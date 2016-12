Florenville: insolite, une annonce nécrologique anniversaire pour Lemmy Kilmister

« Born to lose, live to win. Ce 28 décembre, voilà déjà un an que tu nous as quittés. » Cette annonce nécrologique, publiée dans L’Avenir du Luxembourg par des Florenvillois, est dédiée à Lemmy Kilmister, le leader du groupe américain Motorhead. « Tu es ma pensée de chaque jour. Tu me manques. On t’aimera toujours. Francis, Nadine, Sophie et Héléna. »

Leader emblématique du groupe Motorhead, le musicien britannique est décédé le 28 décembre 2015 d’un cancer. Ce pionnier du heavy metal était âgé de 70 ans.