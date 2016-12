Publifin: le MR d'Awans demande à Maxime Bourlet de rester en retrait

Gaspard Grosjean

Le conseil communal d’Awans tenait ce mardi soir sa dernière séance de l’année, en commun avec le CPAS. Un centre public d’action sociale dont le président local n’est autre que le jeune MR Maxime Bourlet, impliqué dans « l’affaire Publifin » et les rémunérations scandaleuses des membres des trois comités de secteurs de l’intercommunale liégeoise, aujourd’hui dissous. Dans ce cadre, le groupe MR au conseil et au CPAS d’Awans demande à l’intéressé « de rester en retrait des assemblées communales, CPAS et autres assemblées dont la tutelle est assurée par le conseil. »