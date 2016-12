Liège: le meurtrier de la rue du Beau-Mur sous mandat d'arrêt (vidéo)

Entendu par les enquêteurs de la PJF de Liège, l’homme est en aveux sur tout : la dispute, le meurtre et l’incendie. En revanche, il ne parvient pas à expliquer son geste. Pierre, âgé d’une vingtaine d’années, souffre de sérieux problèmes psychologiques. Il prend, normalement, des médicaments afin de stabiliser son état de santé et d’ainsi mieux supporter son quotidien.

Emmanuel et Pierre se connaissaient, ils sont amis. Ils ont passé la soirée de lundi ensemble. Une dispute a ensuite éclaté et Pierre s’est saisi d’un couteau et a poignardé Emmanuel à plusieurs reprises. Un coup de couteau a été porté dans le dos, un autre au thorax. Emmanuel avait également une blessure faite par un coup de couteau à la gorge. Les résultats de l’autopsie devraient permettre d’en savoir plus sur la nature des blessures qui ont causé le décès.

Après cette dispute et ce pétage de plombs, Pierre a mis le feu à l’appartement de son ami.

Ce sont les pompiers de Liège qui, après avoir maîtrisé l’incendie, ont découvert le corps d’Emmanuel Moreno-Judez.