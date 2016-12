Jef, 73 ans, et sa femme, victimes d'un vol avec violence à Vosselaar: "Ils n'arrêtaient pas de frapper, frapper, frapper"

Un vol avec violence s’est déroulé fin novembre à Vosselaar, dans la province d’Anvers. La police a lancé un avis de recherche pour tenter d’identifier les agresseurs de Jef et sa compagne, qui sont toujous terrorisés un mois après les faits.

Voici, selon l’avis de recherche de la police fédérale, ce qu’il s’est passé :

Dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 novembre 2016 vers 2h30, un couple de personnes âgées a été victime d’un violent vol à leur domicile situé Bevrijdingslaan à Vosselaar. Deux auteurs entrent dans la maison par l’arrière. Alors que le couple dort, les auteurs les maîtrisent brutalement, les menacent avec une arme à feu. Ils pincent l’oreille de l’homme et les doigts de la femme avec une pince. Ensuite, ils bâillonnent les victimes.

Les enquêteurs sont donc à la recherche de témoins qui auraient vu les auteurs s’enfuir à bord de la Mercedes des victimes. La voiture a été retrouvée à 300 mètres du domicile des victimes. Ils pourraient être montés dans une voiture de fuite. Un des auteurs mesure environ 1m80 et est de corpulence robuste. Il boîte de la jambe gauche. Le 2ème auteur est plus petit. Il est de corpulence mince et athlétique.

Les auteurs étaient vêtus de noir et portaient des cagoules. Ils s’exprimaient en allemand et en anglais. Si vous disposez d’informations sur ces faits ou si vous connaissez les auteurs, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

La victime : « Très dur mentalement »

Nos confrères du Nieuwsblad ont rencontré Jef, une des victimes : « Je pensais que j’allais mourir », explique l’homme de 73 ans au média flamand : « Ils n’arrêtaient pas de frapper, frapper, frapper ». Résultat, des hématomes sur tout le corps, une vue défaillante et une vertèbre cassée. Tout ça pour un bien maigre butin : les malfrats sont repartis avec un portefeuille qui contenant 150 euros et une vieille Mercedes âgée de 16 ans… qu’ils ont abandonnée quelques centaines de mètres plus loin.

« Après une semaine à l’hôpital, j’ai pu rentrer chez moi », explique Jef. « Ma femme n’a dû rester qu’une nuit. Physiquement, nous allons nous en remettre, mais mentalement, c’est très dur. La peur est toujours bien présente », conclut-il.