Rétrospective 2016: Durbuy, le nouveau fief de Marc Coucke

Comme des chiffres récents l’ont confirmé, 2016 a été placée sous le signe d’une reprise économique. Timide, certes, mais les patrons sont moins frileux qu’antérieurement quand il s’agit d’investir dans de nouveaux projets. Plusieurs exemples viennent le confirmer en Province de Luxembourg. Le milliardaire flamand Marc Coucke a ainsi investi à Durbuy tandis que Thomas Meunier a lancé un projet sur Bastogne et que de jeunes entrepreneurs prouvent qu’avec de l’ambition, on peut arriver à développer de chouettes projets.

La crise ne sera-t-elle bientôt plus qu’un lointain souvenir? En 2016, les chiffres le confirment: la reprise économique semble enfin bien là, même si elle reste encore discrète. En province de Luxembourg, c’est vers Durbuy que l’attention s’est portée cette année. Début 2016, la rumeur disant que Marc Coucke va racheter Durbuy Adventure et La Petite Merveille, deux parcs de loisirs et d’aventure, gonfle. Et se confirme. Le milliardaire flamand est tombé sous le charme de la plus petit ville du monde depuis longtemps déjà et veut y investir. Ce n’est pas la première fois qu’il investit dans le tourisme wallon, puisqu’il a injecté de l’argent dans le parc Pairi Daiza.

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce mercredi et sur nos supports numériques .