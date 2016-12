Les premiers mots de Roch Gérard à Ciney: «Je suis déçu pour mes adjoints»

« À partir du moment où le comité pense que je ne suis plus à même de diriger l’équipe, je dois accepter cette décision », précise Roch Gérard ce mardi. « Je n’ai pas envie d’en dire davantage pour le moment. »

L’ancien Zèbre adresse tout de même deux messages : « Le premier est que je ne comprends pas trop la décision du club au sujet de mon T2 et préparateur physique (Damien Wéry) et de l’entraîneur des gardiens (Jacky Dejasse). Ils ont toujours fait de l’excellent travail. Que je fasse les frais d’un choix, d’accord, mais je ne suis pas d’accord pour mes adjoints. Je suis déçu pour eux. Le second est que je souhaite bonne chance à mes joueurs, à certains plus qu’à d’autres. Durant ces quatre ans, j’ai fait des découvertes sportives et humaines que je n’oublierai pas. »