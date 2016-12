Une nouvelle bande sévit à Namur: celle du "Binks"! Des jeunes s'exhibent dans des clips de rap plutôt... explicites!

Rédaction en ligne

Sur Namur, la bande de jeunes dite du McDo est tristement connue. Mais ce phénomène de bandes urbaines se poursuit, sur la capitale wallonne, avec d’autres groupements : parmi eux, on retrouve la bande du Night et la bande du Binks. Cette dernière est mieux structurée et est constituée de jeunes hommes déjà trop bien connus de la justice et de la police. Certains d’entre eux s’exhibent d’ailleurs dans clips de rap plutôt explicites.