Il offre à un petit Fexhois une balade en Lamborghini!

Rédaction en ligne

Cette année, le Père Noël a été particulièrement généreux avec Thomas. Jugez plutôt ! Afin de lui offrir une expérience inoubliable pour les fêtes, la Fexhoise Déborah Croughs, la maman de Thomas, un enfant autiste, a fait une demande particulière via les réseaux sociaux. Son but : trouver une personne qui offrirait une balade en Lamborghini à son fils. Quatre jours plus tard, Olivier Nameche, le président du Lamborghini Club de Belgique, se manifestait pour proposer d’embarquer l’enfant dans sa Lamborghini Gallardo lp560-4.