Suivez Saint-Trond - Standard en direct (dès 20h30): les Rouches, avec Fai sur le flanc gauche, veulent un deuxième succès à l'extérieur

S’ils n’ont plus connu la défaite depuis le 20 novembre dernier, les joueurs du Standard veulent clairement rattraper leurs deux derniers matches manqués à Genk (2-2) et contre Lokeren (1-1) afin de conclure l’année civile aux abords du Top 6, synonyme de playoffs 1. À Saint-Trond, le club liégeois espère avant tout remporter un deuxième succès à l’extérieur en championnat, ce qui serait sa première victoire hors de ses installations depuis le 18 septembre dernier (0-1 à Lokeren). Pour l’occasion, Aleksandar Jankovic peut compter sur un effectif quasiment au complet : seul Elderson est malade et indisponible, laissant sa place à Fiore, alors que Dossevi est toujours en délicatesse avec ses adducteurs.

Côté trudonnaire, l’objectif sera avant tout d’éviter une descente aux abords de la zone rouge. Eupen vient en effet de dépasser provisoirement les Canaris grâce à son succès contre Ostende (1-3) et malgré un bon bilan de neuf points sur quinze en décembre, le club d’Ivan Leko n’est pas à l’abri d’une éventuelle course contre la descente en Division 1B.

> Les compositions :

Saint-Trond (probable) : Pirard, Djene, Kotysch, Bagayoko, Fernandes, De Petter, Peeters, Cuevas, Gerkens, Boli, Proschwitz.

Standard de Liège : Hubert, Fai, Scholz, Laifis, Goreux, Trebel, Enoh, Edmilson, Raman, Belfodil, Sa.