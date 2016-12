Luxembourg: une pause pour le RAF en 2017

Après une édition 2016 en demi-teinte, le RAF préfère faire une pause en 2017. Pour mieux revenir l’année suivante. Il n’est en effet pas question d’arrêter définitivement ce festival qui a débuté il y a plus de dix ans. « On prend une année de recul pour améliorer l’événement et trouver de nouveaux partenaires. On a déjà le ministère de la culture à bord, je suis confiant », confirme Michel Welter, responsable de l’Atelier qui gère le RAF chaque année.

L’article complet à découvrir dans La Meuse Luxembourg de ce mercredi ou via nos supports numériques.