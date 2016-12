L'épidémie de grippe touche toute la France

L’épidémie de grippe s’étend désormais aux 13 régions de France métropolitaine, contre neuf il y a une semaine, a annoncé mardi le ministère de la Santé français, qui appelle à la vigilance pour les personnes âgées. En Belgique, on ne peut pas encore parler d’épidémie, selon les dernières données de l’Institut scientifique de santé publique (ISP).

Entre le 12 et le 18 décembre, en Belgique, seules 57 personnes pour 100.000 habitants ont consulté un généraliste en raison d’un syndrome grippal. Or, pour déclarer officiellement l’épidémie de grippe en Belgique, « le seuil épidémique de 140 consultations pour 100.000 habitants doit être dépassé durant au moins deux semaines consécutives, et 20 % minimum des échantillons respiratoires analysés en laboratoires doivent être positifs pour le virus de la grippe », a récemment rappelé l’ISP.

Si son intensité est variable, l’épidémie de grippe saisonnière sévit chaque année en Belgique. L’ISP, qui surveille en continu l’évolution du virus entre mi-octobre et mi-avril, publiera son prochain bulletin le 4 janvier.

En France, le réseau de surveillance Sentinelles avait indiqué mercredi dernier que la maladie avait dépassé le seuil épidémique au niveau national pour la première fois de la saison, avec 192 cas pour 100.000 habitants. Ce mardi, le dépassement du seuil a été confirmé une deuxième semaine consécutive et l’épidémie est donc devenue officielle pour toute la France métropolitaine.

Au 18 décembre, 66 cas graves nécessitant une réanimation et quatre décès liés à la grippe avaient été recensés.

Les plus de 65 ans « représentent environ deux tiers des hospitalisations » pour symptômes grippaux, selon la direction générale de la Santé.

Aussi, le ministère français de la Santé demande aux directeurs des établissements accueillant des personnes âgées de « relancer la vaccination chez les résidents et de bien rappeler les recommandations » pour les employés concernant les « mesures barrières » à adopter (lavage de mains, port du masque, réduction des contacts…).

À noter que les antibiotiques ne sont d’aucun secours puisque la grippe est une infection virale.