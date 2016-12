Santé: 82% de la population estime être en forme

240 pages et des données multiples pour avoir une vision globale sur la santé des habitants de la province de Luxembourg. C’est ce que propose la deuxième édition du « Tableau de bord de la santé en province de Luxembourg ». Le premier date de 2010. « Cela représente trois ans de récolte de données. C’est un outil de travail très important pour les professionnels et les responsables politiques », commente la députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé Nathalie Heyard (PS). Ce travail a été réalisé en collaboration avec les autres Observatoires de la Santé wallons qui ont réalisé un exercice semblable dans leur province respective. Voici les principaux enseignements de cette deuxième édition.

1. Une province à la population jeune

La province de Luxembourg a une population jeune. « Un Luxembourgeois sur quatre a moins de 20 ans. C’est supérieur au taux de la Wallonie et de la Belgique », commente Frédéric De Ceulaer, chargé de projet à l’Observatoire de la Santé de la province de Luxembourg. Autre chiffre significatif : un Luxembourgeois sur six a plus de 60 ans, ce qui est inférieur au reste du pays. La population de la province vieillit également moins vite que celle du reste du pays.

En ce qui concerne l’espérance de vie, elle continue d’augmenter. Cette augmentation est plus marquée pour les hommes que pour les femmes. « En province de Luxembourg, les hommes ont gagné 5 ans sur une période de 20 ans. Les femmes, environ trois ans », détaille Frédéric De Ceulaer.

2. Mortalité : les maladies cardiovasculaires et les tumeurs en tête

Les causes de décès les plus courantes en province de Luxembourg sont les maladies de l’appareil circulatoire (maladies cardiovasculaires) et les tumeurs. « Mais nous avons constaté que les tumeurs prennent le pas sur les maladies cardiovasculaires chez les hommes », commente le chargé de projet. Chez les femmes, les maladies circulatoires sont la première cause de décès suivie des tumeurs. « La répartition différente entre les sexes est liée notamment aux comportements, qui sont plus à risque chez les hommes. Chez les femmes, le contexte hormonal offre un effet protecteur contre les risques cardiovasculaires mais il disparaît à la ménopause. »

