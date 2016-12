Un camionneur a parlé à Anis Amri durant sa cavale entre Berlin et Milan: "Il ressemblait plus à un touriste qu'à un terroriste ou un fugitif"

Alexandru Gindea, 37 ans, est Roumain mais travaille pour une société de transport basée en Espagne. Au média El Mundo, il a expliqué avoir croisé Anis Amri, l’auteur de l’attentat de Berlin, dans une aire de repos le long de l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, mercredi dernier, tard dans la soirée : « J’étais dans mon camion et lui était dehors », explique le camionneur.

« Après cinq minutes, il a commencé à avoir froid. Il est arrivé très calmement à ma porte et m’a demandé où était l’autoroute vers Lyon ». L’embranchement recherché par le terroriste était situé à quelque 40 kilomètres de là. « Je lui ai proposé de montrer mon GPS mais il a refusé et est parti. J’étais content qu’il parte, et lui était heureux d’avoir pris le bon chemin », ajoute le chauffeur. « Il parlait français avec un accent italien, et il est parti en me disant « ciao » ».

Très vite, Anis Amri serait alors remonté dans son véhicule avant poursuivre son chemin. « Il n’avait pas l’air de bien connaître le pays. Il avait l’air nord-africain, il ressemblait plus à un touriste qu’à un terroriste ou un fugitif. Quelqu’un doit l’avoir aidé pour qu’il ai cet air-là ».

Ce n’est que plus tard qu’Alexandru a compris qu’il venait de parler au terroriste le plus recherché d’Europe. L’homme a voulu prévenir la police n’a jamais réussi à trouver un moyen de contacter les autorités allemandes et a donc décidé d’appeler la police française pour faire son témoignage…

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Anis Amri était surpris et abattu à Milan. Il avait rejoint la ville italienne en passant par Lyon.