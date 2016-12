Plus d'1,3 million de Belges ont regardé le discours de Noël du Roi Philippe

Plus de 900.000 néerlandophones et près de 500.000 francophones ont visionné le week-end passé le message de Noël du roi Philippe, ont annoncé mardi les différentes chaînes de télévision qui l’ont retransmis.

Le roi Philippe a adressé samedi, lors de son discours de Noël et du Nouvel An, un «message d’espoir», en soulignant qu’en dépit d’incertitudes et de moments difficiles en 2016, «une société plus chaleureuse est à notre portée».

Le discours, retransmis par la RTBF et RTL-TVi du côté francophone et sur la Eén (VRT) et VTM en Flandre a attiré plus d’1,3 million de téléspectateurs.

Le discours a réuni 255.314 téléspectateurs sur la RTBF et 225.231 sur RTL-TVi, selon les chiffres du CIM et du service public, communiqués mardi.

La VRT indique quant à elle avoir attiré 605.750 téléspectateurs (en direct et lors de la rediffusion le même jour). Quelque 232.485 personnes ont visionné le discours sur VTM et 73.000 ont regardé la rediffusion le lendemain.