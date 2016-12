Jupiler Pro League: retour sur une saison 2016-2017 mouvementée pour les entraîneurs

Depuis début septembre, la Jupiler Pro League n’a cessé de voir des changements d’entraîneurs au sein des différents clubs de D1.

Le Standard

Le 06/09/2016, le Standard, 11e du championnat avec 6 points en 5 matches, limoge Yannick Ferrera et le remplace par le Serbe Aleksandar Jankovic, qui était en poste au FC Malines. Ferrera, 35 ans, était arrivé à Sclessin en septembre 2015. Il n’a pas pu qualifier les Rouches pour les play-offs I en 2016, mais a offert au club sa 7e Coupe de Belgique.

Malines

Mais le 11/09/2016, Yannick Ferrera retrouve vite une place d’entraîneur pour remplacer Aleksandar Jankovic à Malines.

Westerlo

Le 13/09/2016, c’est Bob Peeters qui est limogé par Westerlo, lanterne rouge du championnat avec un point en 6 journées. L’ancien attaquant avait permis à Westerlo de rester en D1 la saison dernière. Le lendemain de l’annonce du licenciement de Peeters, Westerlo annonce que son nouveau T1 est Jacky Mathijssen, sans employeur depuis son limogeage d’OHL en novembre 2015.

Lokeren

Le 26/10/2016, Lokeren et Georges Leekens se séparent au lendemain de la défaite 1-2 du Sporting face à Ostende, lors de la 12e journée de championnat. Lokeren est 13e au classement après cette 12e journée, avec 10 points. Leekens était arrivé au Daknam en octobre 2015 en remplacement de Bob Peeters. C’était le 3e passage à Lokeren de l’ancien sélectionneur fédéral, après 1999-2001 et 2007-2009.

Le 28/10/2016, Lokeren annonce l’arrivée de son ex-joueur Runar Kristinsson au poste d’entraîneur. L’Islandais a signé un contrat jusqu’en fin de saison avec une option pour une année supplémentaire.

Waasland-Beveren

Le 28/10/2016, Waasland-Beveren licencie Stijn Vreven, en poste depuis le début de la saison 2015-2016, le lendemain du 0-0 à domicile contre Mouscron (12e journée de championnat). Le club est 14e du championnat avec 10 points. C’est le 07/11/2016 qu’on apprend que Cedomir Janevski est le successeur de Stijn Verven. Il signe jusqu’au terme de la saison avec une option pour une saison de plus.

Mouscron

Le 05/12/2016, c’est au tour de Mouscron de se séparer de Glen De Boeck arrivé le 20 janvier précédent. Le club n’a marqué que 2 points sur les 24 derniers en jeu et se retrouve 15e au classement à égalité avec le 16e Westerlo. Lorenzo Staelens et Laurent Demol assurent l’intérim. Un jour plus tard, le 06/12/2016, Mouscron conclut un accord jusqu’à la fin de la saison avec le Roumain Mircea Rednic, l’ancien coach du Standard et de La Gantoise.

Genk

Le 26/12/2016, Peter Maes est remercié à Genk après des résultats décevants qui ont placé les Limbourgeois à 9e place en championnat après 19 rencontres (une de moins que ses concurrents) avec 25 points. Peter Maes était arrivé à Genk à l’aube de la saison 2015/2016 après cinq années passées à Lokeren. Et le jour suivant, le KRC Genk a présenté son nouvel entraîneur, le Néerlandais Albert Stuivenberg, 46 ans.