Wanze: Noël en famille, une première en 10 ans pour Kevin Roquet

J’ai vécu vraiment beaucoup de choses en 2016. Mais si je devais garder un souvenir, je retiendrais forcément ma participation à Top Chef. C’était un rêve pour moi et je l’ai réalisé. Cette émission était riche en bons moments et en émotions. Passer là-bas m’a enseigné énormément de choses, même si bien sûr, j’ai encore des choses à apprendre. J’ai le sentiment que cette émission, c’est un peu comme si j’avais gagné cinq ans de carrière en très peu de temps. C’est fou tout ce que j’ai découvert là. Je me rappelle par exemple avoir appris comment réaliser une tuile de pain. Ce n’est pas très compliqué : il faut de l’eau, de la farine et un peu de persil. Ça donne un croquant particulier.