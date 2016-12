Huy: les nageurs de Cool Huy ont tracté Père Noël dans la Meuse ! (vidéo)

A.G.

Apparition surprenante ce samedi 24 décembre après-midi entre le pont Baudouin et le pont de l’Europe : Père Noël et trois Mères Noël juchés sur un Zodiac étaient tractés par six rennes dans les eaux à 5° de la Meuse ! Ces derniers n’étaient autres que les courageux nageurs en eau libre de Cool Huy qui ont relevé le défi du Père Noël.