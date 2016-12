Zidane, Pelé, Messi, Ronaldo et quatre Diables rouges à Athus

Après un an d’arrêt, Athus a décidé de remettre sur pied une équipe première cette saison. Mais désormais, les matches ne se déroulent plus à la rue de France mais bien à la rue Haute, où se trouve depuis plusieurs années le terrain B. Là, depuis près de deux ans maintenant, les installations ne passent pas inaperçues. En effet, deux magnifiques fresques ornent les vestiaires du club. Sur la première, face au terrain, sont dessinés les portraits sur fond noir-jaune-rouge de quatre Diables rouges : Kévin De Bruyne, Romelu Lukaku, Daniel Van Buyten et Thibaut Courtois. De l’autre côté, devant le terrain d’entraînement, ce sont des stars mondiales du football qu’on retrouve : Zinedine Zidane, Pelé, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L’inauguration aura lieu prochainement.

Découvrez l’article complet dans La Meuse Luxembourg de ce mardi et dans notre édition digitale.