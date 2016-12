Bus, trams et métros gratuits la nuit du Nouvel An

Le TEC en Wallonie et la Stib à Bruxelles proposeront un service de transports en commun gratuit la nuit du Nouvel An, indiquent les deux sociétés de transports.

En Wallonie, l’ensemble du réseau TEC sera gratuit toute la journée du 31 décembre et le 1er janvier jusqu’à 9h du matin, annonce la société dans un communiqué. Cette gratuité sera d’application sur les lignes régulières, le réseau de nuit Noctambus n’étant pas déployé cette année.

A Bruxelles, la gratuité ne sera d’application qu’à partir de minuit, peut-on lire sur le site internet de la Stib. La circulation sur l’ensemble des lignes de métro et des lignes de tram 3, 4, 7, 19, 32, 39, 92 et 94 sera assurée jusqu’à 02h00 du matin. Un service partiel est également prévu sur les lignes de tram 81 et 93. Le réseau de bus Noctis sera actif de minuit à 05h00 du matin au départ de la Gare Centrale. La place De Brouckère où aura lieu le feu d’artifice ne sera pas desservie.

Pour des raisons de sécurité, la station de métro De Brouckère sera fermée dès 19h00 et les stations Rogier, Bourse et Sainte-Catherine dès 21h00.

Aucun dispositif particulier n’est par contre prévu du côté de la SNCB en dehors des tarifs spéciaux d’application durant toute la période de fêtes. Seule modification horaire: les trains IC et L à destination des Pays-Bas ne franchiront plus la frontière après 20h00.

Par ailleurs, la campagne de recrutement lancée début décembre par les Responsible Young Drivers (RYD) «a très bien fonctionné», indique mardi son porte-parole. Les volontaires des RYD sillonneront les routes de Wallonie et de Bruxelles et ramèneront gratuitement les fêtards dans leurs propres véhicules.